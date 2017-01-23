Пророссийский политик от Испании переизбран президентом ПАСЕ

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено в понедельник в Страсбурге в рамках зимней пленарной сессии ПАСЕ.

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Кандидатура Аграмунта, который относится к группе Европейских народников, была единственной, которая была выдвинута на пост президента ПАСЕ. Выборы происходят каждые два года.

Переизбранный президент сразу занял место в президиуме и поблагодарил депутатов. «Я буду делать все возможное, чтобы вести эту Ассамблею вперед», – заверил он.

Напомним, Аграмунт настаивал на том, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.

«Я убежден, что ситуация, когда одна из стран-членов, Россия, не участвует в Ассамблее, не идет никому на пользу. Ни нашей ассамблеи, ни России, ни другим 46 странам-членам. После того, как я был избран президентом ПАСЕ, я предпринял шаги для возобновления диалога с российским парламентом. Я делал это в условиях полной прозрачности, всегда привлекая к этому обсуждению руководителей наших политических групп и информируя об этой работе всех членов Бюро. Очень часто я видел, что некоторые группы мешают ведению диалога, но мы должны выслушивать всех, учитывать интересы и озабоченности», - заявил президент ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, в Страсбурге сегодня, 23 января, начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 27 января. Одним из главных вопросов повестки дня указано обсуждение функционирования демократических институций в Украине.