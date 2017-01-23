"Я не сдамся": президент ПАСЕ стремится вернуть Россию в Ассамблею

Как передает собственный корреспондент УНИАН, свое предложение он озвучил сегодня в Страсбурге во время зимнего пленарного заседания ПАСЕ, говоря о том, что отсутствие в зале российской делегации вызывает сожаление.

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"Вызывает сожаление, что уже второй раз одно государство, Россия, не направляет делегацию в Ассамблею. Со времени моего избрания я провел ряд консультаций со спикером российского парламента, членами российского парламента. Во время этих обсуждений я всегда отмечал, что делегации всех государств-членов должны принимать участие в работе Ассамблеи. Потому что после всего мы Ассамблеей 47 стран, а не 46", - заявил он.

По убеждению Аграмунта, отсутствие одной делегации в "нашей работе не приносит выгоды никому". "Я не сдамся, потому что я вижу, что российский парламент и его члены открыты к диалогу и сотрудничеству для того, чтобы изменить текущий курс. Я надеюсь, что мы можем использовать межпарламентскую платформу для того, чтобы поддерживать контакт с членами российского парламента. В этом контексте я хотел бы организовать слушания по вопросу парламентской дипломатии, возможно, в Валенсии, моем родном городе. Я с нетерпением ожидаю работы с соответствующим комитетом Ассамблеи, чтобы разработать дальнейшую концепцию этих отношений", - сказал президент ПАСЕ.

"В апреле 2016 мы видели опасное обострение ситуации на контактной линии в Нагорном Карабахе. Продолжается конфликт в Украине и нарушения режима прекращения огня. Опять поднимается напряжение на Балканах. Конфликт не может быть решен военными средствами... Парламентская дипломатия является важным инструментом, и наша Ассамблея должна использовать этот потенциал на полную силу", - отметил Аграмунт.

Как сообщал УНИАН, делегация РФ находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма. Согласно соответствующей резолюции российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.

В то же время 10 октября 2016 года президент ПАСЕ Аграмунт, открывая осеннюю сессию, заявил, что Ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарную зала представителей России, которые покинули ПАСЕ за введенные санкции.

Как сообщалось, Педро Аграмунта переизбрали президентом ПАСЕ на 2017 год на безальтернативных выборах.