В условиях кризиса украинская молодежь потянется в Россию

В России ожидают увеличения количества студентов из Украины в 2009 году из-за финансового кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра образования и науки России Юрий СЕНТЮРИН в ходе международного заседания на тему: «Россия и Украина: политические итоги года и перспективы развития», которое состоялось в Москве.

Он подчеркнул, что сегодня именно сфера образования и науки может во многом с положительной стороны противопоставить себя напряженным отношениям России и Украины на политическом уровне.

Ю.СЕНТЮРИН считает, что в условиях кризиса украинская молодежь будет с большим интересом относиться к образовательной системе России. По его словам, это вызвано тем, что в условиях финансового кризиса молодым людям будет сложно найти работу, поэтому они будут отдавать предпочтение учебе.

«Мы ожидаем, что, начиная с 2009 года, количество граждан Украины, желающих получить образование в нашей стране, многократно возрастет», - сказал он.

По его мнению, этим обязательно нужно воспользоваться для того, чтобы новая украинская элита говорила на русском языке и была воспитана в духе российской науки.

Ю.СЕНТЮРИН сообщил, что для этого уже создаются дополнительные возможности, упрощающие поступление иностранных граждан в российские вузы, а абитуриентам из соседних стран разрешается не сдавать единый государственный экзамен.