В Луцке прошла торжественная академия к 100-летию рождения Бандеры

В Луцке в народном доме „Просвита" вчера состоялась торжественная академия, посвященная 100-летию со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, в собрании приняли участие ветераны ОУН-УПА, представители городской и областной власти, общественных и молодежных патриотических организаций.

В начале академии глава Волынской епархии Украинской православной церкви (Киевского патриархата) МИХАИЛ отслужил молебен по С.Бандере и пожелал долгих лет жизни его преемникам, ветеранам и молодым патриотам.

В торжественной академии также приняли участие представители волынской организации „Пласт", которые исполнили повстанческую песню „Ні боли, ні жалю", фольклорная группа „Чачка", ансамбль танца „Волыняночка" и другие.

Справка УНИАН. 1 января 2009 года исполняется 100 лет со дня рождения проводника ОУН С.Бандеры.