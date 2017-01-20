Парубий готов и дальше сотрудничать со следствием по делу "харьковских соглашений" о базировании Черноморского флота РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу «Рада».

Спикер отметил, что это «дело о государственном преступлении и «харьковские соглашения» - как элемент этого государственного преступления".

«Это хорошее дело и правильно поставленный угол зрения - то, что произошло на Майдане, - это уже был результат длительной планомерной операции по подчинению Украины Российской Федерации», - сказал он и добавил, что эту кампанию проводили люди, «находившиеся на ключевых должностях в государстве».

Так, Парубий выразил мнение, что «дело о государственной измене Януковича и его окружения является правильным углом зрения, который демонстрирует, что в течение многих лет Россия влияла на формальное украинское руководство для того, чтобы остановить евроинтеграцию Украины, остановить евроатлантическую интеграцию и фактически вернуть Украину в полуколониальное состояние».

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Спикер заметил, что делал все возможное, чтобы не допустить ратификации «харьковских соглашений», которые, по его мнению, были «важным элементом общей системной концепции по оккупации Украины, когда они увеличили контингент в Крыму».

«Без этого их военная операция в Крыму была бы неудачной», - добавил председатель ВР.

Парубий сообщил, что дал показания и заверил следствие о готовности к дальнейшему сотрудничеству и оказанию всей необходимой помощи.

«Термин «государственная измена» не имеет сроков давности. И это дело должно идти в суд, и люди, совершившие государственную измену в отношении Украины, должны быть наказаны», - убежден спикер. По его словам, он надеется, что «дело будет доведено до конца».

Как сообщал УНИАН, 18 января Парубий давал показания в Главной военной прокуратуре по уголовному производству относительно обстоятельств принятия так называемых «харьковских соглашений» в 2010 году.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Twitter сообщила, что «военная прокуратура вызвала Парубия в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства подписания Януковичем «харьковских соглашений».

Как известно, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможной пролонгацией еще на пять лет и о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.

27 апреля того же года Верховная Рада ратифицировала это соглашение.