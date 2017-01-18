Парубий дает показания в военной прокуратуре по делу "харьковских соглашений"

Как передает корреспондент УНИАН, Парубий прибыл на допрос около 16.00

Парубий перед началом допроса заявил: «Я считаю, что, собственно, с подписания «харьковских соглашений» и началась оккупация Украины, потому что, собственно, «харьковские соглашения» обеспечили перевод в украинский Крым российских войск, которые затем стали базой для агрессии России, оккупации, аннексии Крыма».

«Я тогда понимал, что это начало агрессии, и тогда делал всё возможное, чтобы не допустить голосования и ратификации «харьковских соглашений», и я думаю, что это было преступление, за которое должны отвечать его организаторы», - сказал председатель ВР.

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Кроме того, Парубий вспомнил события в сессионном зале Верховной Рады 27 апреля 2010 году во время ратификации этих «харьковских соглашений».

«Боевики Партии регионов прорывались в наш сектор, сорвали сине-желтый флаг, чтобы проголосовать карточками. Это было не только не персональное голосование, это было преступное нападение на народных депутатов во время выполнения их обязанностей и во время принятия, это было ключевое преступление», - сообщил Парубий.

«Военная прокуратура вызвала Парубия в качестве свидетеля по уголовному производству, в котором исследуются обстоятельства подписания Януковичем «харьковских соглашений», - написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможной пролонгацией еще на пять лет и о снижении цены на российский газ для Украины на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров. 27 апреля Верховная Рада ратифицировала это соглашение.