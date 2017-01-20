На Банковой надеются на поддержку Германии относительно "безвиза" для Украины и ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС

Об этом заявил глава Администрации президента Игорь Райнин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Украине Эрнстом Райхелем.

«Украина, украинский народ очень этого хотят и проевропейская политика нашего государства остается неизменной, о чем неоднократно заявлял президент Украины», - сказал Райнин.

Эрнст Райхель в свою очередь выразил поддержку в вопросе ратификации Соглашения об ассоциации и либерализации визового режима для Украины.

«Мы выступаем за то, чтобы Соглашение об ассоциации Украины и ЕС было ратифицировано как можно быстрее, а также быстрее произошла либерализация визового режима. Украина полностью выполнила свою часть. Созданы все необходимые предпосылки для соответствующего решения», - сказал посол.

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«Мы всегда верили в Германию и считаем ее одним из основных партнеров Украины в рамках ЕС», - подчеркнул Райнин.

Глава АП выразил благодарность немецкой стороне за помощь в лечении украинских военных, которые получили ранения в зоне проведения АТО.

Также Райнин отметил, что Украина рассчитывает на усиление двустороннего взаимодействия с Германией, в частности в вопросе торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что поддерживает скорейшее введение безвизового режима с Украиной. Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе.

Кроме того, Рютте также сказал, что поддерживает продолжение давления на Россию при помощи санкций до полного выполнения минских договоренностей.