Парубий об итогах пятой сессии ВР: мы не позволили дестабилизировать Украинское государство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил с парламентской трибуны, говоря об итогах пятой сессии парламента.

"Я считаю, самое главное - мы не позволили дестабилизировать украинский парламент и не позволили дестабилизировать Украинское государство", - сказал спикер.

Он выразил убеждение, что в "войне, которую ведет против нас Путин, не меньше денег, чем на фронт, бросается на то, чтобы дестабилизировать ситуацию изнутри".

"Слово "ответственность" является ключевым для нашего парламента, для нашего правительства и для всех депутатов", - сказал Парубий.

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Также, спикер отметил, что "то, что мы не позволили спровоцировать противостояние и дестабилизацию, - это заслуга всех, каждого, кто, прежде всего, является государственником, а потом уже - членом той или иной политической партии".

"Мы сделали много, но перед нами стоят еще очень важные и большие задачи, которые должны привести к украинской победы, до освобождения украинских земель от российского оккупанта", - подчеркнул председатель ВР.

Отметим, сегодня состоялось закрытие пятой сессии ВР VIII созыва.

Открытие следующей сессии запланировано на вторник, 7 февраля.