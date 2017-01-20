Парубий об итогах пятой сессии ВР: мы не позволили дестабилизировать Украинское государство
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркивает, что в парламенте не было допущено противостояния и дестабилизации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил с парламентской трибуны, говоря об итогах пятой сессии парламента.
"Я считаю, самое главное - мы не позволили дестабилизировать украинский парламент и не позволили дестабилизировать Украинское государство", - сказал спикер.
Он выразил убеждение, что в "войне, которую ведет против нас Путин, не меньше денег, чем на фронт, бросается на то, чтобы дестабилизировать ситуацию изнутри".
"Слово "ответственность" является ключевым для нашего парламента, для нашего правительства и для всех депутатов", - сказал Парубий.
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Также, спикер отметил, что "то, что мы не позволили спровоцировать противостояние и дестабилизацию, - это заслуга всех, каждого, кто, прежде всего, является государственником, а потом уже - членом той или иной политической партии".
"Мы сделали много, но перед нами стоят еще очень важные и большие задачи, которые должны привести к украинской победы, до освобождения украинских земель от российского оккупанта", - подчеркнул председатель ВР.
Отметим, сегодня состоялось закрытие пятой сессии ВР VIII созыва.
Открытие следующей сессии запланировано на вторник, 7 февраля.