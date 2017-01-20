Сегодня состоится закрытие пятой сессии Верховной Рады VIII созыва (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, с 10.00 до 11.00 состоится традиционная для пятницы Час вопросов к правительству.

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С 11.00 до 11.30 запланировано оглашение депутатских запросов, а затем — выступления депутатов.

После этого должно состояться закрытие сессии.

Рассмотрение никаких законопроектов или проектов постановлений сегодня не предвидится.

Открытие шестой сессии парламента должно состояться 7 февраля.

Как сообщал УНИАН, 19 января Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл заседание парламента из-за недостаточного для принятия решений количества народных депутатов в сессионном зале.