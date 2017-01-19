Парубий закрыл заседание Рады из-за недостаточного числа нардепов в зале

Как передает корреспондент УНИАН, на вечернем заседании зарегистрировались 336 народных депутатов. В то же время визуально их в зале было значительно меньше.

Парубий предположил, что показатель в 336 - это просто количество карточек депутатов в зале.

Он предложил провести “персональное рейтинговое голосование” на предмет личного присутствия депутатов в зале.

В этом голосовании 167 депутатов из 330 зарегистрированных в зале нажали кнопку “за”, один - “против”, еще один депутат воздержался.

Парубий объявил, что в сессионном зале на данный момент находится лишь 169 депутатов, в частности от “Батькивщины” - 6, группы “Видродження” - 7, группы “Воля народа” - 1.

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В связи с тем, что в зале нет необходимого для принятия решений количества депутатов, председатель ВР объявил, что закрывает сегодняшнее заседание.

Парубий напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00. По его словам, завтра сразу после Часа вопросов к правительству состоится закрытие текущей сессии Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Парубий почти на час раньше закрыл сегодняшнее утреннее заседание ВР из-за недостаточного количества депутатов в сессионном зале.