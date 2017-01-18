Тымчук объяснил слова Савченко о "сдаче" Крыма "загадочной игрой нейронов в мозгу" нардепа

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп ВР Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Полпред ЛНР" В.Дейнего по поводу предложения Н.Савченко "на время" сдать Крым взамен на Донбасс: такое заявление "дает повод предполагать наличие некой внутриэлитной игры в Киеве". Не угадал. Такое заявление даёт повод предполагать загадочную для медиков игру нейронов в мозгу Савченко, и не более", - говорится в сообщении.

Тымчук также добавил, что как народный депутат готовит запрос в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой дать правовую оценку заявлениям Савченко на предмет призывов к изменению территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, депутат Верховной Рады Савченко в эфире одного из телеканалов заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только при временном отказе от Крыма.

«Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций, то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», - считает депутат.

По словам Савченко, «как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, они должны отказаться от полуострова».

«Крым — это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс — они (власти Украины) оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс», — убеждена она.