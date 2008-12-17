В митинге профсоюзов в Донецке участовали свыше трех тысяч человек

В Донецке в митинге профсоюзов приняли участие более трех тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, выступавшие на митинге требовали от органов государственной власти "не допустить снижения жизненного уровня трудящихся", "установить мораторий на повышение цен и тарифов, защитить работников и их детей от кризиса".

Митингующие держали флаги отраслевых профсоюзов, а также лозунги: "Рабочий человек не должен быть бедным!", "Мы против снижения уровня жизни!", "Народ достоин лучшей жизни!", "Выход из кризиса – не за счет недоплат работникам!", "Голодный шахтер – позор Украины!", "Выход из кризиса – не повод грабить трудящихся!", "Защитим детей от кризиса!", "Кабинету министров – минимальную зарплату!", "Зарплату медиков (793 грн.) – Президенту, премьеру и депутатам!" и многие другие.

Выступая на митинге, председатель областного совета профсоюзов Владимир ПАСТУШЕНКО заявил, что профсоюзы "категорически против того, чтобы выход из кризиса основывался на таких мерах, которые лягут тяжким бременем на плечи трудящихся".

"Мы против сокращения зарплат, направления людей в бесплатные отпуска, повышения коммунальных тарифов, сокращения пенсий работающим пенсионерам", - сказал В.ПАСТУШЕНКО.

По его словам, "профсоюзы не согласны с тем, что в стране не предпринимается никаких конкретных антикризисных мер, направленных, прежде всего, на сохранение и поддержку отечественного производителя". "Это самое главное. А те меры, которые предпринимает правительство, когда внутренние инвестиции не идут на предприятия, это так, пустые слова", - заявил В.ПАСТУШЕНКО.

Он предупредил, что профсоюзы "оставляют за собой право более жесткой оппозиции". "Дальше мы можем прекратить всякие переговоры и выйти на акции протеста – на забастовки, на что угодно. Пока наши требования предупредительные", - сказал В.ПАСТУШЕНКО.

Митинг принял резолюцию, в которой потребовал от органов государственной власти "оставить развал отечественного производителя, сохранить трудовые коллективы, не допустить сокращения рабочих мест". В резолюции также выдвигается требование "обеспечить достойную зарплату, отменить повышение на 35% цены на газ для населения", "ввести на период кризиса мораторий на повышение цен и тарифов на услуги ЖКХ и социально значимые продукты питания".

В резолюции подчеркивается: в случае, если требования профсоюзов будут игнорироваться, областной совет профсоюзов обещает перейти "к следующему этапу борьбы – массовому вхождению в коллективные трудовые конфликты на всех уровнях и более радикальным протестным действиям по защите своих прав".