МИД о словах Ле Пен по Крыму: они являются ничтожными с исторической и правовой точек зрения

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии МИД.

Франция и все международное сообщество выразили поддержку территориальной целостности Украины и осудили незаконную оккупацию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и Севастополя и серьезные нарушения прав человека на оккупированных территориях, напоминают в МИД.

Как заявляют во внешнеполитическом ведомстве, поддержка оккупации Крыма и его аннексии – это не только попрание Устава ООН и основополагающих принципов международного права, но и стимулирование государства-оккупанта к дальнейшим преступным действиям в отношении местного населения.

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В МИД уверены, что высказывания любого ответственного политика и кандидата на должность президента должны основываться на уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности других государств, а не служить интересам третьей стороны, которая проводит политику агрессии и оккупации.

Как сообщал УНИАН, 3 января Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. «Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России», - сказала она в интервью BFMTV.

МИД Украины выразило возмущение в связи с высказыванием Ле Пен.

В Службе безопасности Украины не исключили установление для Ле Пен запрета на въезд в Украину из-за ее заявления по Крыму. Позже в СБУ заявили, что направили в МИД письмо для согласования запрета на въезд в Украину французского политика.

Сегодня, 17 января, в интервью российской газете «Известия» Ле Пен снова пообещала в случае победы на выборах признать Крым российским. «После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», - сказала Ле Пен. «Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не воспринят в международном сообществе и ООН», - подчеркнула она.