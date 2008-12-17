Ющенко пропустил даму вперед (рейтинг самых влиятельных)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО возглавила рейтинг 200 самых влиятельных людей Украины по версии журнала «Фокус».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный редактор журнала «Фокус» Михаил ГЛАДКИЙ.

«Это один из самых субъективных рейтингов, которые проводит наш журнал, поскольку он не содержит никакой цифровой основы. Рейтинг построен исключительно на мнении редакции. Мы стремились оценить степень влиятельности тех людей, от которых будет зависеть будущее нашей страны», – сказал М. ГЛАДКИЙ.

По его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по степени влиятельности переместился в этом году на второе место – в 2007 году он возглавлял рейтинг.

«Совсем не является сюрпризом то, что номером один стала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, которая в сложном напряженной дуэли на протяжении всего года с Президентом выиграла. И эта победа оказалась очень убедительной», - считает главный редактор журнала.

В рейтинг 200 самых влиятельных людей Украины также вошли народный депутат, совладелец «СКМ-холдинг» Ринат АХМЕТОВ (3-е место), лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ (4-е место), совладелец группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (5-е место), председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН (6-е место), владелец холдинга DF, совладелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ (7-е место), глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА (8-е место), мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (9-е место) и владелец группы «Интерпайп» Виктор ПИНЧУК.

М.ГЛАДКИЙ также сообщил, что в этом году в рейтинге самых влиятельных людей появилось 50 новых имен – представителей региональной элиты и местных властей.

Справка УНИАН. Рейтинг 200 самых влиятельных людей Украины является эксклюзивным продуктом журнала «Фокус». Издание также составляет рейтинги 100 самых влиятельных женщин, 130 самых богатых украинцев, лучших городов для жизни в Украине, 35 самых перспективных молодых политиков страны.