Геращенко рассказала, почему Медведчук участвует в освобождении заложников

Об этом заявила вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, комментируя ситуацию с обменом пленных, пишет Украинская правда.

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"Очевидно, чтобы вытащить заложников, должен происходить диалог с другой стороной – то есть Россией и подконтрольными ей боевиками. Виктор Медведчук имеет диалог с другой стороной и проводит эту работу по освобождению заложников", - отметила она.

Геращенко также добавила, что решение о включении конкретных лиц, в частности Медведчука, в Минскую группу власти, СБУ и МИД принимали, исходя из того, чтобы использовать все возможности для освобождения заложников.