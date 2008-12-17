Для новой коалиции уже нашли кнут

Украинская народная партия оставляет за собой право предпринимать «все необходимые действия» в случае нарушения договоренностей со стороны других членов коалиции.

Об этом заявил заместитель председателя УНП, народный депутат Украины, член Бюджетного комитета Ярослав ДЖОДЖИК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

В частности, по его словам, «если мы не будем находить понимания со стороны других членов коалиции, если будут нарушаться договоренности, если правительство будет действовать неадекватно, во вред интересам Украины и украинцев, то депутаты от УНП оставляют за собой право предпринимать все необходимые действия».

Я.ДЖОДЖИК подчеркнул, что «УНП поддержала создание коалиции с целью создать своеобразный островок стабильности в законодательном органе, позволяющий работать в нормальном, а не предвыборном режиме, который является пагубным в условиях кризиса». Кроме того, сказал Я.ДЖОДЖИК, созданная коалиция «лишит высшие лица государства, и прежде всего премьер-министра, возможности оправдывать отсутствие реальных антикризисных действий параличом законодательного органа».

«УНП будет своеобразным кнутом коалиции, который не даст ей действовать неправильно и будет заставлять выполнять взятые на себя обязательства», - подчеркнул Я.ДЖОДЖИК.

По его словам, УНП готова к сотрудничеству в рамках коалиции, однако одновременно будет контролировать действия правительства и этой коалиции на предмет соответствия интересам Украины.

«Мы готовы защищать предлагаемые нами меры по преодолению кризиса, евроатлантической интеграции Украины, восстановлению исторической справедливости», - заметил политик.

«УНП будет предохранителем от популизма и антиукраинства новой коалиции и остается независимой политической силой на проукраинской позиции», - резюмировал Я.ДЖОДЖИК.