Итальянские депутаты требуют от правительства объяснений о "представительстве ДНР" в Турине

Свою инициативу депутаты-левоцентристы обнародовали 16 января на пресс-конференции в Турине, пишет Радио Свобода.

В запросе к премьер-министру Италии, МИД и МВД парламентарии требуют ответа, не противоречит ли открытие "представительства" "ДНР" внешней политике Италии и ЕС и какие меры предпримет правительство.

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"Это не вопрос местного уровня – это дело национального масштаба", – заявил на пресс-конференции депутат Умберто Д'Оттавио, один из шести подписантов запроса.

"Следует противостоять фашистскому национализму, который представляет так называемая "республика Донбасс". Мы будем оказывать давление до тех пор, пока итальянское правительство, созданное месяц назад, не осудит инициативу Маурицио лука Марроне (координатор псевдо представительства "ДНР" в Турине – ред.)", – добавил Д'Оттавио.

В Италии вместе с представителями Демократической партии деятельности "центра ДНР" противостоит также Радикальная партия и итальянская редакция сайта Stop Fake. "Пророссийские силы попытались раньше создать подобный орган в Чехии, но чешское правительство поставило их на место. К сожалению, итальянское правительство выбрало выжидающую позицию, и мы уверены: благодаря парламентскому запросу правительство прояснит ситуацию", – отметил Игорь Бони, представитель итальянских радикалов.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, подабне "представительство" - это "частная инициатива двух итальянских граждан М. Марроне и Е. Бертолази, которые себя назначили представителями фейковых республик сепаратистов".