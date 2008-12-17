Тимошенко заставляет Пинзеника опять наступать на те же грабли?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует отставки министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА, поскольку он отказывается подавать полностью нереальный бюджет. Такое мнение в переданном УНИАН комментарии высказал народный депутат Украины, лидер партии "Единый Центр" Игорь КРИЛЬ.

По его словам, "Ю.ТИМОШЕНКО необходим бюджет кандидата в Президенты, а не бюджет, который поможет стране выжить в условиях кризиса. Чтобы подготовить антикризисную смету, следует забыть о рейтингах, научиться принимать непопулярные, но важные для страны, решения, быть готовым к огульной критике. Таким является Виктор ЮЩЕНКО. Сможет ли Ю.ТИМОШЕНКО стать такой? Однозначно – нет».

Политик считает, что давление на В.ПИНЗЕНИКА предопределено тем, что он отказался "во второй раз наступать на те же грабли и подавать, как это было в этом году, полностью нереальный бюджет". «Проанализировав, как целый год страна вынуждена была обслуживать желание лидера БЮТ стать Президентом и к какому кризису это привело, В.ПИНЗЕНИК отказался брать на себя ответственность за дальнейшее подталкивание Украины к бездне. Нельзя жить, не замечая кризиса, как это пытается делать премьер», - отмечает И.КРИЛЬ.

Народный депутат прогнозирует, что "вскоре в правительстве не останется тех, кто может критически оценивать ситуацию и предлагать решения, которые действительно нужны стране, а не только премьеру". По словам И.КРИЛЯ, «люди, которых ослепляет мания величия и жажда власти, не способны услышать умную мысль, даже когда она звучит из уст партнера. Пока такой человек будет «руководить» (от словосочетания «водить руками», ведь руководством деятельность премьерки назвать язык не поворачивается), до тех пор не стоит ожидать никаких изменений к лучшему», -подчеркнул лидер "Единого Центра".