Боевики пытаются вытеснить Геращенко из переговоров в Минске

Об этом сообщили источники в трехсторонней контактной группе по решению конфликта на востоке Украины, передает Украинская правда.

По словам собеседника, представители боевиков (которые не являются стороной переговоров в Трехсторонней контактной группе – Ред.) начали применять такую же риторику, как ранее к Роману Бессмертному и Владимиру Горбулину о якобы участии Геращенко в "государственном перевороте".

"Они заявили, что будут вести переговоры об освобождении заложников только с Виктором Медведчуком", – добавил собеседник УП.

Читайте такжеБессмертный назвал переговоры в Минске "телегой без колес и бортов"

При этом боевики заявляли, что, "в отличие от Геращенко, в украинском парламенте есть люди, которые уважительно относятся к главарям ОРДЛО".

Кроме того, боевики в агрессивной форме требовали от представителя ОБСЕ запретить Геращенко давать интервью, говорить о полной зависимости главарей ОРДЛО от Москвы.

Боевики также требовали переформатирования гуманитарной подгруппы.

Отвечая на вопрос УП, собеседник отметил, что самого Медведчука в Минске в понедельник не было.

Как известно, Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина, включили в список переговорщиков по требованию именно боевиков. Он занимается вопросом освобождения заложников.

Геращенко ранее запретили въезд в Российскую Федерацию.