Луценко в Гааге назвал коррупцию режима Януковича причиной военных преступлений на Донбассе и в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола "Тяжкие преступления и большая коррупция: пересечение совершения и ответственности", который прошел на полях 15-й ассамблеи государств - участников Международного уголовного суда в Гааге.

"В Украине очень четко видна связанность коррупционных преступлений и преступлений против человечности, а впоследствии - и военных преступлений. В 2010 году в Украине к власти пришел президент Янукович. Генеральная прокуратура Украины считает, что фактически он создал государственную мафию. Целью было личное обогащение за счет присвоения государственного имущества и хищения государственных финансов. Следствие считает, что украден был примерно один годовой бюджет страны", - заявил Луценко.

По его словам, для удержания власти эта "организованная группировка пошла на государственную измену в пользу Российской Федерации".

"Когда в 2014 году в столице начались массовые мирные протесты, они касались коррупции. Тогда власти применили избиение людей, а затем и расстреляли более 100 человек в центре столицы. Здесь мы видим связанность группы, которая и впоследствии хотела заниматься коррупцией и пошла на насилие и убийства, с коррупцией, которая переросла в тяжкие преступления, включая убийства", - пояснил генпрокурор.

Луценко также напомнил, что позже Янукович сбежал в Россию, откуда "призвал к оккупации нашей страны".

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"Произошла аннексия Крыма российскими вооруженными силами, а затем десятки тысяч российских военнослужащих вторглись на территорию нашей страны. Во время этого происходят массовые военные преступления и преступления против человечности. Миллионы людей стали беженцами, тысячи, в том числе гражданские лица, были убиты. Здесь мы видим связанность, как коррупция перерастает в военные преступления и преступления против человечности", - подчеркнул генпрокурор Украины.

Он сообщил, что цель украинской делегации в Гааге заключается в том, чтобы "просить авторитетный суд рассмотреть это дело, которое начиналось с массовой коррупции чиновников и переросло в тяжкие преступления против людей, а затем и в военные преступления и преступления против человечности".