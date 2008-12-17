У Тимошенко говорят, что из-за долгов Черновецкого Киев будет замерзать

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что невыплата в ближайшее время долгов АЭК «Киевэнерго» за поставленный газ может привести к проблемам с поставками. Задолженность «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за потребленный газ составляет 414 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

НАК «Нафтогаз Украины» сообщает, что ситуация с теплоснабжением в некоторых районах г. Киева вызвана «безответственностью руководства Киевской городской государственной администрации и Киевского мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, накопивших огромные долги перед ДК «Газ Украины», несмотря на своевременную оплату киевлянами жилищно-коммунальных услуг».

В то же время в НАК подчеркивают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ "не сдержал обещания начать расчеты за газ, данное в эфире телеканала «Украина» 12 декабря". В компании считают, что это демонстрирует, «какова настоящая цена рассказов Киевского мэра о заботе о простых гражданах».

Руководство НАК «Нафтогаз Украины» требует от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО «прекратить спекуляции, от которых страдают киевляне и граждане», и выполнить обязательства перед жителями столицы.

«Возобновление тепло- и газоснабжения в столице произошло благодаря вмешательству правительства и лично премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая приказала включить газ, несмотря на нерешенные вопросы по задолженности», – сказано в сообщении управления по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря «Киевэнерго» прекратило горячее водоснабжение административных зданий, жилых домов зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В компании отметили, что к таким шагам привело ограничение газоснабжения АЭК "Киевэнерго" по причинам отсутствия денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы между экономически обоснованными расходами на производство и тарифом на тепловую энергию.

12 декабря Киевская городская государственная администрация подала иск в Хозяйственный суд Киева к НАК “Нафтогаз Украины” и ДК “Укртрансгаз” с требованием запретить осуществлять действия по отключению газоснабжения, а также возобновить подачу тепла ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Утром 14 декабря "Киевэнерго" возобновило горячее водоснабжение, поскольку ДК "Газ Украины" повысила давление газа на киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.