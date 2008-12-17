Блок Литвина подписал соглашение о коалиции с тремя предостережениями

Фракция Блока Литвина в Верховной Раде подписала соглашение о создании коалиции с предостережениями.

Об этом сообщается в переданном УНИАН заявлении депутатской фракции «Блок Литвина» относительно подписания 16 декабря соглашения о создании коалиции «Национального развития, стабильности и порядка».

“Неуклонно придерживаясь положений своей предвыборной программы, которую поддержали избиратели, Блок Литвина подписал Соглашение о создании коалиции с предостережениями, о чем наши партнеры по коалиции были предварительно предупреждены”, - говорится в заявлении.

По словам ее авторов, в частности, в разделе «Приоритетные задачи в сфере экономики» к пункту «Создание полноценного рынка земли» предостережение Блока Литвина заключается в том, что это не должно касаться земель сельскохозяйственного назначения, поскольку реализация полноценного рынка земель сельскохозяйственного назначения в кратко- и среднесрочной перспективе приведет к скупке и сосредоточении главного богатства Украины в руках латифундистов и иностранцев, что Блок Литвина считает недопустимым.

Также Блок Литвина считает преждевременной реализацию пункта 2 раздела «В сфере защиты прав и свобод граждан» о принятии закона о признании участников национально-освободительных движений борцами за независимость Украины (в части, касающейся ОУН-УПА).

Кроме того, предостережение Блока Литвина относительно раздела «В сфере внешней политики» заключается в том, что оптимальным и наиболее отвечающим национальным интересам Украины, внешнеполитическим выбором является активный нейтралитет нашего государства, подчеркивается в заявлении.