Тимошенко пожертвует «своими», чтобы удовлетворить Литвина?

Народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО прогнозирует, что Блок Юлии Тимошенко пожертвует рядом своих министерских должностей в интересах Блока Литвина.

Об этом он заявил сегодня в интервью корреспонденту УНИАН.

«Я уверен, что кадровые перестановки будут, и я думаю, что Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО) пожертвует нашими квотами для того, чтобы удовлетворить Блок Литвина», - сказал он.

Кроме того, по словам С.МИЩЕНКО, было бы логично пересмотреть и квоту НУ-НС, поскольку в правительстве есть министры, поддерживающие Секретариат Президента и партию «Единый Центр», действуя при этом вразрез с курсом правительства. «Я думаю, что здесь должны быть перестановки», - сказал он.

С.МИЩЕНКО не исключил, что в связи с пересмотром квоты БЮТ, в правительстве будут определенные неудовлетворения внутри фракции, но для того, чтобы коалиция существовала и была монолитной, в правительстве должны быть представители всех трех политических сил. «И если у кого-то существуют личные амбиции, я имею в виду депутатов нашей фракции, то их надо умерить», - сказал С.МИЩЕНКО.

В то же время С.МИЩЕНКО заметил, что на данный момент окончательно еще не завершены переговоры между фракциями относительно кадровых ротаций. По словам депутата, какие именно должности уступит БЮТ, будет понятно после того, как фракция Блока Литвина заявит о своих планах. «Насколько я знаю, сейчас они имеют определенные виды на какие-то госкомитеты и министерства, но это в дискуссии», - сказал он.

При этом С.МИЩЕНКО допустил, что на этой неделе вряд ли будут кадровые ротации, а вот до конца этого года они обязательно произойдут.