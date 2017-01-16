Порошенко: Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с администрацией Трампа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом сегодня в Киеве.

Порошенко поблагодарил Байдена и всю нынешнюю администрацию президента США Барака Обамы за советы и помощь.

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«Очень рассчитываем на преемственность в нашей совместной работе со стороны новой администрации США», - заявил он.

«Сегодня мы подробно обменялись мнениями с господином вице-президентом относительно путей дальнейшего развития американо-украинского стратегического партнерства. Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Байден выразил надежду, что администрация Трампа будет поддерживать Украину.