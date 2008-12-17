Россия разрешила украинцам не регистрироваться три месяца

Федеральная миграционная служба России подтвердила действие протокола от 2004 года к украинско-российскому соглашению о безвизовом режиме, в соответствии с которым граждане Украины могут без регистрации находиться на территории РФ на протяжении 90 суток.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН, такое решение стало результатом активной работы посольства Украины в Москве, и в частности консульского отдела, по сохранению льготного режима пребывания наших граждан в России.

«Дело в том, что в январе 2007 году в РФ вступило в силу новое миграционное законодательство, в соответствии с которым граждане всех стран СНГ должны были регистрироваться в соответствующих органах на протяжении трех дней после пересечения российской границы», - рассказал О.ВОЛОШИН, добавив, что в октябре прошлого года Москва даже поставила вопрос о прекращении действия соответствующего протокола, предоставлявшего преференции украинцам.

По его словам, со своей стороны, консульские сотрудники посольства в ходе серии переговоров и консультаций последовательно доказывали российским коллегам, что такой шаг заставит и Украину лишить российских граждан права находиться без регистрации на украинской территории на протяжении 90 суток.

«В результате в начале декабря Федеральная миграционная служба РФ дала поручение всем своим подразделениям воздерживаться от принятия санкций в отношении украинцев, которые больше трех дней не регистрируются по месту временного пребывания в России», - отметил О.ВОЛОШИН.

Он заметил, что таким образом Москва подтвердила свою готовность следовать ранее достигнутым договоренностям о преференциальном миграционном режиме в двусторонних отношениях.

«Такой шаг является очень важным для гуманитарного измерения отношений между Украиной и Россией, если учитывать, что только на протяжении 11 месяцев этого года около 20 млн. человек пересекли украинско-российскую границу в обоих направлениях», - заметил он.