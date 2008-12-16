Партия регионов обвиняет коммунистов и Литвина в предательстве

Парламентские голосования в поддержку новосозданной коалиции членами фракций Коммунистической партии Украины и Блока Литвина Партия регионов расценивает как “беспрецедентное предательство коммунистов и Блока Литвина своего народа и своих избирателей”.

Об этом говорится в заявлении Партии регионов, обнародованном на официальном сайте партии.

“БЮТ, часть НУ-НС, Блок Литвина при поддержке коммунистов создали в Верховной Раде Украины пронатовскую, пронационалистическую коалицию, которая, не имея достаточного количества голосов, но поддержанная коммунистами, будет реализовывать антинародную политику”, - сказано в документе.

“Регионалы” убеждены, что “замешенная на фальши, на лжи и коварстве новая недосчитанная коалиция имеет лишь одну цель – сохранить при власти правительство ТИМОШЕНКО”, о чем, как считают авторы заявления, свидетельствует один из пунктов коалиционного соглашения, в частности о том, что его участники „берут на себя обязательство поддержать одобрение программы действий правительства”.

Также в заявлении отмечается: “Коалиционное соглашение – это сплошное очковтирательство. Оно не содержит серьезной программы выхода из кризиса. И основу его составляют идеологические посылы, сформулированные сторонниками НАТО и насильственной украинизации”.

В то же время, в Партии регионов отмечают, что “сегодня нужно объединять усилия для реализации антикризисной программы, для ежедневной тяжелой работы по преодолению тех проблем, которые породила бездарная помаранчевая команда”, и выражают солидарность с “народом, который началом забастовок и протестов, которые уже катятся по Украине, выражает свое „нет” бездарной власти и ее коммунистическим поддакивателям”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде Украины было официально объявлено о подписании коалиционного соглашения между фракциями БЮТ, “Наша Украина – Народная самооборона” и Блоком Литвина. Соответствующее заявление перед закрытием пленарного заседания сделал председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он напомнил, что 9 декабря было объявлено о создании коалиции «трех». А сегодня заключено соглашение о создании коалиции «Национального развития, стабильности и порядка».