«Зачем Киеву бюджет в 70 миллиардов» - круглый стол

17 декабря в 11-00 еженедельник «Комментарии» и информационный портал ProUA проведут круглый стол на тему: «Зачем Киеву бюджет в 70 миллиардов». Участники: Александр Зинченко, лидер фракции БЮТ в Киевсовете; Наталия Новак, секретарь бюджетной комиссии Киевсовета, фракция Блока Кличко; Виктор Пилипишин, председатель столичной организации Народной партии; Василий Горбаль, депутат ВРУ, председатель столичной организации Партии регионов; Сергей Баранов-Мохорт, зам.главы бюджетной комиссии Киевсовета, фракция Партии регионов («Эволюшен Медиа», ул. Жилянская, 12а). Нужна аккредитация. Телефон: 201-43-01, e-mail: s.yarynych@e-media.com.ua.

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