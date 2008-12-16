Яценюк назвал принципы своей «пока что не партии»

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК изложил основные принципы деятельности новосозданной инициативы “Фронт перемен”.

Об этом говорится в его статье, опубликованной в газете «День», где он изложил "17 вызовов за 17 лет Независимости".

А.ЯЦЕНЮК считает, что сегодня важнейший вызов для Украины – это сохранение демократии. По его мнению, сегодня демократия в Украине под угрозой, она не может персонифицироваться, а ее уровень зависеть от того, кто и как из высоких должностных лиц толкует эту основополагающую ценность. А.ЯЦЕНЮК убежден, что Украина должна быть парламентско-президентской республикой. “Наше государство не будет иметь ни Царя, ни Царицу. Украинское общество этого не воспринимает”, – считает он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что сегодняшний экономический кризис стал экзаменом для политиков, которые 17 лет имели мандат на управление страной и благодаря которым этот экономический кризис был спровоцирован. “Скажу откровенно: экономическое цунами - безжалостное, и система власти страны к нему была не готова, но и часто добавляла дров в костер».

Отсутствие внутреннего рынка, зависимость от внешнего сектора, политические и социальные фейерверки в угоду политикам за счет государственного бюджета, расходование больше заработанного, откровенная экономическая ложь – вот корни украинского экономического кризиса, но и это можно преодолеть”, – заявляет народный депутат.

А.ЯЦЕНЮК считает, что национальная идея должна опираться на национальный капитал. По его словам, важно, что за годы независимости Украины национальный капитал был сформирован, хотя история его формирования разная. По его мнению, теперь этот капитал нужно сохранить. “Сохранить не олигархов, а сохранить украинские активы, которые влияют на экономику и которые дают возможность работать сотням тысяч людей. Этот капитал должен иметь равные условия. Ни один из них не должен доминировать и иметь монополию в стране. Государство не может жить в зависимости от того, как кто спал ночью и с какими мыслями проснулся. Это же касается и иностранного капитала”, – считает политик.

А.ЯЦЕНЮК также отмечает, что принцип смены поколений должен быть основополагающим в украинской политике. “Это не означает привести только молодых, это означает привести в систему власти лучших. С новыми мыслями, с новыми идеями, с новыми подходами. Привести настоящую команду сознательных украинцев не по национальности, а по призванию”, – убежден он.

Депутат отмечает, что сегодня основные элементы украинской политики - это “заговоры, византийщина и предательства. Даже на войне есть правила. Цинизм и ложь – это то, что движет политикой. Они, как опухоль, которая с каждым годом растет и инфицирует наше общество”. Однако он предлагает “простые рецепты” борьбы с этими явлениями. По его мнению, следует изменить избирательную систему и ввести открытые списки на выборах в Верховную Раду, изменить депутатскую неприкосновенность, ввести ответственность депутатов перед избирателями. Но он предупреждает, что власть на это не пойдет, и потому только смена политической элиты станет тем лекарством, которое поможет навсегда выздороветь от этой болезни”.

Что касается внешней политики, А.ЯЦЕНЮК отмечает, что нужно откровенно признать, что путь в Европейский Союз очень далекий и длительный. “Но на этом пути мы должны быть интересны друг другу. Украина не должна проситься, а Украина должна быть приглашена. Мы не получим внешнее признание без внутренних изменений”, – убежден он.

Депутат также подчеркивает, что в украинской внешней политике есть много трудностей, однако базовая проблема только одна - это отношения с Российской Федерацией. Кроме этого, Украина должна выйти на абсолютно новый уровень общения с новой Американской администрацией. “Украинское присутствие за границей должно быть всюду, где есть экономический и политический интерес, и сотрудничать со всеми, кроме тех, кто финансирует терроризм и распространяют ядерное оружие”, – убежден политик.

А.ЯЦЕНЮК подчеркивает, что после поездок по регионам и встреч с людьми почувствовал общественный запрос на новый формат и поэтому начинает инициативу “Фронт перемен”. “Пока еще это не партия. Но партия будет. Партия, которая построена снизу. Партия, которая не имеет акционеров, и которая не имеет вождя. Эти вызовы должны нас объединить и мобилизовать”, – убежден политик.