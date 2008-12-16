Экс-«директор парламента» поделился секретом стабильности «от Кучмы»

Коалиция в Верховной Раде совершенно не нужна для плодотворной работы законодательного органа. И вообще, никого не волнует, сформирована она, или нет. Стабильное большинство в парламенте даст необходимые гарантии работы ВР. Так считает Александр Волков – политик и бывший «директор парламента» времен президентского правления Леонида Кучмы. В прямом эфире программы «Шустер live» на телеканале «Украина» политик заявил, что в период его «директорства» парламент работал, несмотря на то, что там были и социалисты, и коммунисты, «причём левые в основном тогда доминировали в ВР». И «не "как-то", а хорошо работал», - уточнил Волков.

Политик поделился «секретом стабильности» а-ля Кучма: «когда мы собирались, у нас было своё мнение. Мы шли к одному человеку: это Леонид Данилович Кучма. Заходили со своим мнением, выходили с его мнением – и был порядок в стране!»