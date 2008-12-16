Криль прогнозирует, что Тимошенко перед Новым годом солжет депутатам

Партия “Единый центр” критикует правительство за промедление с представлением в парламент проекта государственного бюджета на 2009 год.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом заявил лидер “Единого центра” Игорь КРИЛЬ, комментируя просьбу премьер-министра рассмотреть в Верховной Раде тот вариант бюджета, который был подан правительством еще летом и отозван из парламента 12 ноября для доработки.

«Правительство откровенно признало, что целый месяц ничего не делало для доработки бюджета-2009», - заявил И.КРИЛЬ и отметил, что «вместо того, чтобы заниматься изменениями в бюджет-2009, который должен стать одним из основных инструментов борьбы с экономическим кризисом, премьер-министр месяц играла в коалиционные игры с целью удержаться в своей должности».

Он напомнил, что 17 ноября Президент обязал правительство в двухнедельный срок внести в бюджет необходимые изменения. «Сегодня уже 16 декабря, однако бюджета до сих пор нет, - констатировал народный депутат. - Не обнародованы даже макроэкономические показатели на следующий год. Правительство только рассказывает о том, что должно быть, но ничего не делает».

«Такое промедление закончится тем, что за несколько дней до нового года в Верховную Раду принесут какой-нибудь документ, назовут его бюджетом, скажут, что он хороший и за него нужно голосовать», - заявил И.КРИЛЬ.