Немыря считает, что Украине нужна Меркель, а не Обама

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ считает, что Украине нужна своя Ангела МЕРКЕЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Г.НЕМЫРЯ высказал на конференции «Границы Европы», которая проходит в Киеве.

Он отметил, что в начале 90-х годов в нашем государстве искали украинского Андрея Сахарова. По убеждению Г.НЕМЫРИ, единственным человеком, который по масштабам личности смог бы приблизиться к этому правозащитнику, был Вячеслав Чорновил. Но, по словам Г.НЕМЫРИ, даже он не был абсолютно украинским А.Сахаровым, тем человеком, который смог бы изменить сознание нации, который бы имел достаточный моральный авторитет в народе, чтобы показать пальцем и назвать коррупционера коррупционером, и иметь авторитет против аналогичных обвинений. Потом, по словам Г.НЕМЫРИ, в Украине искали украинского Михаила ГОРБАЧЕВА, украинского Сергея КИРИЕНКО, теперь мы ищем украинского Барака ОБАМУ.

«Честно говоря, ОБАМА, мне кажется, подает значительные надежды на перемены, но, глядя с середины страны, возможно, нам надо больше украинскую Ангелу МЕРКЕЛЬ иметь», - сказал он.

По мнению вице-премьера, возраст такого политика не имеет значения, в нынешнем украинском правительстве очень много политиков, в том числе премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, которые почти одного возраста с Б.ОБАМОЙ.

По словам вице-премьер-министра, это вопрос не демографический, это вопрос предыдущего опыта, понимания сути изменений, эволюции страны.

«Нам нужна украинская МЕРКЕЛЬ, будь-то женщина, или мужчина. Я не имею в виду никакой пол, но это должен быть такой тип политика, который сможет спокойно, но постоянно внедрять изменения, сохраняя стабильность в стране», - убежден Г.НЕМЫРЯ.