Тарасюк думает, что в 12.00 закончатся манипуляции Банковой

В 12.00 состоится подписание соглашения о создании коалиции в составе фракций “Наша Украина – Народная самооборона”, Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Борис ТАРАСЮК.

По его словам, большинством депутатов фракции НУ-НС приняли решение подписать соглашения о создании коалиции.

Б.ТАРАСЮК отметил, что «этому решению предшествовала сложная напряженная работа со стороны Банковой». По его словам, большинство фракции, приняв решение о вхождении в коалицию, «закончило период интриг, период, когда фракцией пытались манипулировать со стороны Банковой».

Б.ТАРАСЮК выразил надежду, что теперь Банковая «станет партнером, но решения будут приниматься фракцией НУ-НС».