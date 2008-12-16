Томенко рассказал о популярной среди политиков забаве

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призывает политиков «ходить в народ», а не к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня журналистам в парламенте.

«Надо остановить современную украинскую политическую забаву «хождение к Президенту», а вместо этого начать политикам «ходить в народ», - сказал он.

«Последние несколько лет едва не главной задачей команды Президента становится организация так называемого «хождения к Президенту». Это превратилось в своеобразную забаву, когда в Секретариате Президента делают «большую политику» из того, кто должен прийти к Президенту, а кого надо вычеркнуть из списка. К сожалению, журналисты из такого «хождения» делают главное событие в Украине», - заметил Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, такая ситуация допустима лишь в условиях стабильной, процветающей страны. Однако это выглядит как издевательство над народом в условиях социально-экономического кризиса.

«Очевидно, «Нашей Украине» надо остановить «хождение к Президенту» и принять, наконец решение – или эта политическая сила работает в парламенте и принимает решения, которые требует от нее общество, или дальше занимается очередными политическими интригами», - сказал Н.ТОМЕНКО. По его мнению, «Наша Украина» должна пойти к людям и услышать те требования, которые народ выдвинет перед ней.

«На этой неделе «хождение к Президенту» должно закончиться, и НУ-НС должен поддержать принятие необходимых законопроектов для преодоления социально-экономического кризиса в Украине и принять участие в принятии проекта госбюджета на следующий год», - считает Н.ТОМЕНКО.