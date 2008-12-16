Янукович не верит в «коалицию трех» и собирается на президентские выборы

Виктор Янукович не верит в коалицию БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина и собирается на президентские выборы.

Об этом лидер Партии регионов заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

По мнению Януковича, политики, которые не способны договариваться даже между собой, не справятся со сложной ситуацией в государстве. Новосозданная коалиция, считает Янукович, дееспособна исключительно благодаря коммунистам. Поэтому именно КПУ лидер оппозиции призывает «взять на себя ответственность за весь беспорядок в стране».

Договориться о коалиции между БЮТ и Партией регионов помешали расхождения во взглядах на преодоление экономического кризиса. Янукович убежден, что ситуация в Украине стабилизируется только со сменой власти и будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, если его кандидатуру поддержит Партия регионов.

Виктор Янукович: "Мы никогда не будем присоединяться к тому беспорядку, который нам предложили. И мы уверены в том, что это большинство или коалиция - это очередная авантюра. Безусловно, решение идти на президентские выборы будет принимать съезд, что касается меня лично, я готов к такому решению, но я, безусловно, буду подчиняться решению съезда партии".