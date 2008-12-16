В четверг состоятся ливийско-украинские переговоры
02:12, 16 декабря 2008Политика
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По консульско-правовым вопросам
18 декабря в Триполи (Ливия) состоятся ливийско-украинские переговоры по консульско-правовым вопросам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.
По его словам, в ходе переговоров планируется обсудить вопросы, связанные с пребыванием и трудоустройством граждан Украины и Ливии, в частности медиков, в контексте реализации соглашения о сотрудничестве в сфере трудоустройства между двумя странами.
Особое внимание будет уделено подготовке к подписанию соглашения об упрощении визового режима, в частности возможности безвизовых поездок для владельцев дипломатических и служебных паспортов, в пакете с соглашением о реадмиссии.
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