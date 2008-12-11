Профсоюзы требуют, чтобы Ющенко контролировал Тимошенко

Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) считает, что приоритетом новой парламентской коалиции должно быть преодоление болезни политиканства и сосредоточения на вопросах экономики, а Президент должен взять на себя ответственность за то, чтобы действия правительства и парламентского большинства были направлены на защиту конституционных прав трудящихся.

Об этом говорится в заявлении НФПУ, подписанном лидером организации Мирославом ЯКИБЧУКОМ, переданном УНИАН.

В частности, НФПУ констатирует, что «до сих пор парламентарии занимались вопросами, которые мало интересуют трудящихся, пенсионеров, молодежь – всех тех, чьим трудом создавалось, создается и будет создаваться Украинское государство. Для профсоюзов было странным слышать, что вместо обсуждения социальной защиты трудящихся в условиях острого экономического кризиса депутаты занимаются драками за должности, ликвидацией поста Президента и социальным популизмом».

Поэтому НФПУ надеется, что создание новой коалиции будет способствовать новой качественной работе всех государственных и политических институтов Украины.

В то же время, заявляя, что «до сих пор работа правительства не была эффективной», в НФПУ призывают Президента Виктора ЮЩЕНКО принять более активное участие в выработке правительством мощной экономической политики.

«Будучи гарантом Конституции и независимости, Президент должен сейчас взять на себя ответственность за то, чтобы действия правительства и парламентского большинства были направлены на защиту конституционную прав трудящихся», - говорится в заявлении.

«Мы уверены, что украинцы ценят усилия Президента, направленные на восстановление исторической памяти нашей страны, и мы убеждены, что это оценит история. Вместе с тем мы требуем от Президента контроля над деятельностью нового правительства, которое сможет выполнить все социальные программы и защитить людей труда от нового современного голодомора и холодомора», - отмечают профсоюзы.