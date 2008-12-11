Партия регионов хочет забрать себе бюджетный комитет

Фракция Партии регионов претендует на председательство в комитете Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. Об этом заявил на заседании оппозиционного правительства лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что практически на сегодняшний день в Верховной Раде единственной оппозиционной фракцией является Партия регионов. Поэтому, по его словам, завтра фракция будет ставить вопрос о закреплении за фракцией комитета ВР по вопросам бюджета. Он отметил, что фракция предлагает на должность председателя этого комитета Николая АЗАРОВА. (УНИАН: в настоящее время комитет ВР по вопросам бюджета возглавляет народный депутат Украины Николай ДЕРКАЧ, который представляет фракцию Блока Литвина.)

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что на сегодняшний день у самой многочисленной фракции парламента – фракции Партии регионов – нет точной информации о расходах бюджетных средств, поскольку правительство скрывает эту информацию. «Ни Президент, ни правительство – никто не говорит правду в Украине», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.