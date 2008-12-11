Вот-вот должна начаться встреча Ющенко с фракцией НУ-НС

Сейчас должна состояться встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с фракцией "Наша Украина – Народная самооборона».

Как сообщил источник УНИАН, во встрече также примут участие министры по квоте НУ-НС.

Источник не исключил, что основной темой встречи будет вопрос создания коалиции.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря народные депутаты избрали Владимира ЛИТВИНА председателем ВР. После своего избрания В.ЛИТВИН сообщил о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текст соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.

10 декабря на заседании фракция НУ-НС приняла решение продолжить работу над текстом коалиционного соглашения с БЮТ и Блоком Литвина.

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН сообщил, что сегодня, 11 декабря, представители трех фракций, которые сформировали большинство, – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина – продолжат обсуждение предложений по поводу коалиционного соглашения.

В БЮТ надеются, что депутаты НУ-НС подпишут коалиционное соглашение 12 декабря.