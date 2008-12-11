В БЮТ надеются, что коалиционное соглашение подпишут завтра
11:56, 11 декабря 2008Политика
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Кожемякин называет это формальностью
На этой неделе Верховная Рада Украины не будет рассматривать вопрос об изменениях в составе правительства. Об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, он считает, что на следующей неделе «вызреют кадровые вопросы, и мы будем их рассматривать».
Лидер фракции БЮТ отметил: «Что будет обновление кадров - я в этом не сомневаюсь».
И.КИРИЛЕНКО сообщил, что сегодня в 12.00 будут продолжены переговоры и наработки проекта коалиционного соглашения.
Он сказал, что поступили предложения от фракции НУ-НС, которые будут рассмотрены.
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