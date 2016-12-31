Порошенко заявил о попытке боевиков штурмовать позиции в Широкино перед его приездом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня в Мариуполе.

«Две недели назад, как известно, российско-террористические подразделения пытались захватить два наших опорных пункта в районе поселка Луганское на Светлодарской дуге», - отметил Порошенко.

«Украинские воины не только отбили атаки врага, но поднялись и перешли в контратаку. Нанеся оккупантам серьезные потери, одержали победу, улучшив диспозицию наших войск», - подчеркнул президент.

«Напряженной обстановка остается на Мариупольском направлении, где в последнее время враг применяет практически весь спектр имеющегося у него вооружения - за исключением разве что реактивной артиллерии», - отметил Порошенко.

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Порошенко также отметил, что перед его вместе с американскими сенаторами приездом в Широкино боевики пытались штурмовать позиции и осуществили артобстрел в этом районе.

«Мы имеем дело с российским врагом, у которого ничего святого, даже Рождества. Хотя интенсивность огня боевиков несколько уменьшилась, никакой тишины, о которой было договорено в Минске, так и не наступило», - отметил Порошенко.

«Даже сейчас, когда мы были под Широкино за несколько десятков минут до этого в четырех километрах был артиллерийский обстрел и попытка штурмовых действий, но это не остановило нас», - отметил президент.