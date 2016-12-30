Путин не захотел поздравлять Порошенко с Новым годом
17:32, 30 декабря 2016Политика
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Президент России Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении не упомянул главу украинского государства Петра Порошенко.
Владимир Путин / REUTERS
Об этом свидетельствует поздравление российского президента, обнародованное на официальном сайте Кремля.
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Так, в своем поздравлении Путин вспомнил президента Франции Франсуа Олланда, Турции Реджепа Эрдогана, Беларуси Александра Лукашенко, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Не поздравил Путин и "лидеров" так называемых ДНР и ЛНР.
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