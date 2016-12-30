Путин не захотел поздравлять Порошенко с Новым годом

Об этом свидетельствует поздравление российского президента, обнародованное на официальном сайте Кремля.

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Так, в своем поздравлении Путин вспомнил президента Франции Франсуа Олланда, Турции Реджепа Эрдогана, Беларуси Александра Лукашенко, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Не поздравил Путин и "лидеров" так называемых ДНР и ЛНР.