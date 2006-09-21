Янукович: Украина не будет вступать в таможенный союз с Россией

Украинский премьер-министр Виктор Янукович заявил, что Украина не будет вступать в таможенный союз с Россией.

"Я хотел, чтобы мы не путали создание (Украиной) зоны свободной торговли с Россией и создание таможенного союза с Россией. Я неоднократно заявлял, что таможенный союз идет в разрез с конституцией Украины, и мы никогда на это не пойдем", - сказал журналистам Янукович после встречи с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу в четверг в Брюсселе.

"Сначала Украина должна стать членом ВТО, а затем мы намерены создать зону свободной торговли с ЕС", - сказал украинский премьер.

РИА "Новости"