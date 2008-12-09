ДТП с участием сына депутата - на контроле у прокурора и Луценко

Правоохранители намерены провести дополнительную экспертизу на месте ДТП с участием сына заместителя председателя Одесского областного совета Феликса ПЕТРОСЯНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил прокурор Одесской области Василий ПРИСЯЖНЮК.

При этом В.ПРИСЯЖНЮК отметил, что возмущен передачей этого дела харьковским правоохранителям, которые, по его словам, создали образ «белого и пушистого» Феликса ПЕТРОСЯНА.

Прокурор Одесской области также добавил, что «лично попросил генерального прокурора Украины прокурора Александра МЕДВЕДЬКО довести это дело до конца».

Как сообщал УНИАН, в сентябре следователь местной милиции закрыл «из-за отсутствия состава преступления» уголовное дело, в котором главным фигурантом был 18-летний Феликс ПЕТРОСЯН – сын депутата Одесского облсовета Феликса ПЕТРОСЯНА, который в январе в результате автоаварии на улице Вильямса нанес смертельные травмы 26-летнему водителю «Ланоса» и повредил 11 автомобилей.

Прокуратура Одесской области истребовала дело на дополнительное «рассмотрение обстоятельств». Руководитель МВД Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что дело находится на его личном контроле.

В начале ноября прокуратура Одесской области сообщила, что дело передано в Генпрокуратуру.