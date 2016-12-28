АТО и повышение тарифов: украинцы определили главные политические события 2016 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные в Киеве результаты исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Далее по важности идут повышение коммунальных тарифов (8,5%) и внедрение электронных деклараций (8%).

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Однако почти треть опрошенных не смогла назвать ни одного события.

Главным политическим событием в мире признаны выборы в США (37%). Далее идут военное вмешательство России в Сирии (11,5%) и войны в мире (11%).

Политиком 2016 года 9,5% населения назвали Петра Порошенко, далее идут Владимир Гройсман (8%), Надежда Савченко (7%), Олег Ляшко (6%), Юлия Тимошенко (5%), Михаил Саакашвили (4.5%). 40% респондентов не назвали ни одной кандидатуры.

Как показал опрос, 67% населения считают, что события в Украине происходят в неправильном направлении. В правильном направлении развития событий уверены 16%.

По мнению опрошенных граждан, в большинстве сфер жизни положение в Украине в 2016 году существенно ухудшилась.

Наиболее негативные изменения произошли в уровне цен и тарифов – здесь ухудшение отметили 88,5% населения, в экономическом положении Украины (77%), в уровне стабильности (75%), уверенности граждан в завтрашнем дне (74%), уровне благосостояния семьи (73%). Кроме того, преимущественно ухудшение ситуации было отмечено в ситуации с преступностью (62%), в сфере отношения граждан к власти (59%), в здравоохранении (54%), в оплате труда (54,5%), социальной защите (49%), пенсионном обеспечении (49%), соблюдении законности государственными служащими.

Преимущественно не изменилась ситуация в таких сферах, как положение русскоязычного населения (69%), положение украиноязычного населения (70%), положение религиозных и этнических меньшинств (64%), межнациональные отношения (64%), уровень свободы слова (49%), уровень демократии (46%), соблюдение прав и свобод (46%), образование (43%).

Единственной сферой, где граждане отметили улучшение ситуации, является обороноспособность страны – изменения к лучшему увидели 40% населения (к худшему – 21%).

Разделились мнения относительно международного имиджа Украины: 27% граждан считают, что имидж изменился к лучшему, 32% – худшему, а 27% думают, что он не изменился.

Опрос проводился с 16 по 20 декабря этого года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Всего было опрошено 2018 респондентов, погрешность не превышает 2,3%.