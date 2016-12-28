Глава СБУ раскритиковал законспирированную встречу Савченко с главарями "Л/ДНР" (видео)

Об этом в интервью 112 Украина рассказал глава СБУ Василий Грицак.

Он подчеркнул, что не может запретить народному депутату встречаться с кем-то, но его оценка такого события – отрицательная.

"Я не считаю нормальным, когда депутат ВР, носитель важной информации, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации и о чем-то общается", - подчеркнул Грицак.

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Также он рассказал, что общался с Савченко после ее встречи в Минске.

"У меня был разговор с Надеждой после этой встречи, она мне рассказала об обстоятельствах этой встречи. Более того, после этой встречи СБУ пригласила к себе Надежду, и она дала показания в уголовном производстве, которое ведется в СБУ по факту деятельности террорганизаций "ДНР" и "ЛНР", - подытожил глава СБУ.

Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны.