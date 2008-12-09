Ющенко вернулся в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратился из Литвы в Киев.

Как сообщал УНИАН, в рамках рабочего визита в Литву В.ЮЩЕНКО и Президент Литвы Валдас АДАМКУС подписали Дорожную карту развития стратегических отношений между обоими государствами на 2009-2010 годы.

Во время визита также особое внимание было уделено энергетическому сотрудничеству между двумя странами.

Также В.ЮЩЕНКО провел встречу с премьер-министром Литвы Андрюсом КУБИЛЮСОМ.