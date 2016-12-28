Решение российского суда о "госперевороте" не несет юридических последствий для Украины - Минюст

Об этом в эфире "5 канала" заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова.

"Для нас все очень просто в этом вопросе. Один из предателей Украины, из бывших народных депутатов подал этот иск в стране, которая не имеет юрисдикции по этому вопросу. Карманный суд господина Путина рассмотрел этот вопрос и вынес это решение, которое ему было указано вынести, а для нас оно не имеет никаких правовых последствий и даже нет здесь на что реагировать. Это один из актов российской пропаганды, который пытается просто под вывеской суда продолжить свою агрессивную политику", – отметила она.

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На вопрос, есть ли перспектива процесса в международных судебных институциях, Севостьянова ответила: "Говорить о внутренних вопросах Украины, а именно Революции Достоинства, и предоставление ей оценки в каких либо международных судах на сегодняшний день для этого нет никаких оснований и никакой такой юрисдикции".

Напомним, что в России Дорогомиловский суд Москвы по иску экс-нардепа от Партии регионов Владимира Олейника на заседании 27 декабря признал протесты 2014 года в Украине "государственным переворотом".