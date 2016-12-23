В МИД "технологически" будут готовы к введению визового режима с РФ

Об этом заявила спикер министерства иностранных дел Марьяна Беца, передает 112 Украина.

"Действительно, мы анализируем этот вопрос, он не новый. В любом случае, технологически МИД будет готово к внедрению такого режима, если будет принято политическое решение соответствующими компетентными органами. Есть еще ряд вопросов, которые нужно взвешенно рассмотреть, учесть, и прежде всего, последствия для рядовых граждан, так как их почти 3 млн., проживающих в РФ и защита которых является нашим приоритетом. Бесспорно, этот вопрос политических заключенных, мы принимаем все меры для их освобождения, мы работаем и для этого нам нужны мощные зарубежные дипломатические учреждения", - говорит Беца.

Читайте такжеРада не будет рассматривать вопрос введения визового режима с РФ - Арьев

По ее словам, визовый режим с Россией не решит проблему с временно неконтролируемой Украиной границей.

"Безусловно, мы понимаем, что проблема внедрения визового режима не урегулирует вопрос временно неконтролируемой правительством Украины части российско-украинской государственной границы. Это достаточно сложный вопрос. И еще очень важный фактор - это вопрос Крыма", - отметила она.

Спикер МИД также не исключает зеркального ответа РФ на введение Украиной визового режима.

"Мы не исключаем также, что в случае введения визового режима возможны любые провокации со стороны России. С одной стороны, это может быть зеркальная реакция - введение визового режима с Украиной, с другой стороны это может быть и отсутствие зеркальной реакции со стороны РФ. Поэтому не уменьшится поток украинских граждан в РФ и не снимет с повестки дня вопрос их безопасности в России", - сказала Беца.

Как известно, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил о подготовке введения визового режима с Россией.