Рада на следующей неделе может исключить Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ

16:00, 13 декабря 2016
Политика
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Емец подчеркнул, что позиция Савченко не осталась не замеченной в ПАСЕ.

Вопрос относительно дальнейшего членства Савченко в ПАСЕ решит Рада на следующей неделе / фото: УНИАН

В ПАСЕ позицию нардепа Надежды Савченко не осталась незамеченной. К Савченко есть много вопросов по этому поводу. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец.

"Позиция нашей коллеги Савченко не осталась незамеченной. Вопросов много", - написал Емец.

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При этом, в комментариях под постом Емец заявил, что вопрос относительно дальнейшего членства Савченко в украинской делегации в ПАСЕ будет решаться на следующей неделе Верховной Радой.

«Это будет решать парламент на следующей неделе», - написал нардеп.

Напомним, по сообщениям некоторых СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницьким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.

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Теги: #парламент#ПАСЕ