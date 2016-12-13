Рада на следующей неделе может исключить Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ

В ПАСЕ позицию нардепа Надежды Савченко не осталась незамеченной. К Савченко есть много вопросов по этому поводу. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец.

"Позиция нашей коллеги Савченко не осталась незамеченной. Вопросов много", - написал Емец.

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При этом, в комментариях под постом Емец заявил, что вопрос относительно дальнейшего членства Савченко в украинской делегации в ПАСЕ будет решаться на следующей неделе Верховной Радой.

«Это будет решать парламент на следующей неделе», - написал нардеп.

Напомним, по сообщениям некоторых СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницьким.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.