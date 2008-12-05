После кончины Алексия ІІ активизируются процессы по отделению УПЦ от РПЦ?

После кончины Патриарха Московский и всея Руси Алексия ІІ в Украине активизируются процессы по отделению Украинской православной церкви от Российской православной церкви.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал православный политолог, глава московского отделения «Союз православных граждан» Кирилл ФРОЛОВ.

По его мнению, заслугой патриарха эксперт считает сохранение единства РПЦ и УПЦ. «Не менее важно, что украинскую церковь не удалось оторвать от Московского патриархата», - считает он.

«И только закоренелый атеист не может увидеть божьего помысла в том, что еле стоявший на ногах патриарх приехал в Украину, в Киев, чтобы отпраздновать со своей паствой 1020-летие Крещения Руси. Благодаря этому визиту не удалось расчленить Русскую православную церковь», - сказал К.ФРОЛОВ.

Говоря о возможных вариантах развития событий после смерти патриарха, К.ФРОЛОВ выразил уверенность, что до проведения собора, где будет избран новый патриарх, в Украине активизируются процессы по отделению УПЦ от РПЦ.

«Патриарх был стеной для украинского патриархата. Сейчас, в период пересменок, будет осуществляться мощнейшее давление на украинский епископат для отрыва украинской церкви от русской», - считает он.

При этом антицерковные попытки будут осуществляться не только в Украине. «И в России вновь поднимут головы те антинациональные силы, которые хотели бы сделать церковь 12-м подъездом какой-либо структуры, возродить совет по делам религий, устроить столкновение между иерархами и так далее», - сказал он.

Эксперт выразил уверенность, что синод РПЦ самостоятельно решит, кто станет следующим патриархом. «Любые попытки бюрократических структур, государственных администраций, разных государств - обречены. Церковь достаточно сильна, чтобы самостоятельно избрать патриарха», - сказал он.

Он также подчеркнул, что Алексий ІІ восстановил Русскую православную церковь из руин, которые остались после советской власти.

Эксперт объяснил, что Алексий ІІ после избрания его Патриархом Московским и всея Руси в 1991 году получил тяжелое наследство. «От советской власти он получил руины, разоренную и разрушенную церковь - с разрушенными системой образования, с разгромленными начисто социальными проектами, с колоссальной работой по разложению церкви, с подготовкой партии к превращению церкви в сугубо исполнительную структуру, без ведения миссионерской деятельности. Плюс великая геополитическая катастрофа ХХ века – распад России», - сказал К.ФРОЛОВ.

По его мнению, получив такое наследство, спустя годы Алексий ІІ оставил своему приемнику «великую, могучую сильную русскую церковь». «Он восстановил систему духовного образования, заработали миссионерские и социальные организмы, органы церковной дипломатии во главе с митрополитом Кириллом. При нем были пресечены все попытки поставить церковь под государственный контроль, возродив совет по делам религий», - считает К.ФРОЛОВ.

Говоря о достижениях церкви в международных делах, К.ФРОЛОВ отметил, что его заслугой является воссоединение Русской зарубежной церкви с РПЦ.

«Символично, что одну из последних литургий Алексий отслужил в соборе Русской зарубежной церкви, потому что воссоединение русской церкви - это и его величайшая заслуга», - сказал он.

По словам К.ФРОЛОВА, до того, как соберется синод, высшим лицом церкви станет старейший по рукоположению из архиереев, а именно Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ (ПОЯРКОВ).

Как сообщал УНИАН, Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй умер сегодня, 5 декабря. Он был епископом Русской православной церкви, а с 10 июня 1990 года - Патриархом Московским и всея Руси, предстоятелем РПЦ. Действительный член (академик) Российской академии образования.

Завтра, 6 декабря, Священный синод РПЦ собирается на экстренное заседание в Москве в связи с кончиной Алексия Второго.

Сегодня в интервью УНИАН пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (Московского патриархата) митрополита Киевского Владимира (САБОДАНА) отец Георгий КОВАЛЕНКО объяснил, что высшим лицом Российской православной церкви после кончины ее предстоятеля Алексия II становится старейший по хиротонии (рукоположению) из архиереев.

В настоящее время таким иерархом является митрополит Киевский Владимир.

На вопрос, надо ли понимать, что Блаженнейший Владимир действительно будет руководить Российской церковью, Г.КОВАЛЕНКО ответил: «После кончины патриарха его место занимает местоблюститель, который избирается Синодом. Завтра в Москве на синоде РПЦ, постоянным членом которого является и Блаженнейший, и будет избран местоблюститель...». По словам Г.КОВАЛЕНКО, «местоблюстителя обычно выбирают тайным голосованием, хотя саму процедуру избрания определят тут же синодом».